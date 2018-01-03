  • BIST 116.109
  • Altın 159,511
  • Dolar 3,7678
  • Euro 4,5305
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAİran Pervezhan Gümrük Kapısı'nı açtı

ABD'den K.Kore'ye Sert Yanıt

»
ABD'den K.Kore'ye Sert Yanıt
Yeni yıl konuşmasında "ABD anakarası, nükleer silahlarımızın erişiminde ve nükleer düğme ofisimin masasında" diye konuşan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a, ABD Başkanı Donald Trump'tan yanıt geldi

Trump, salı günü resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, nükleer düğmenin masasının üstünde olduğunu belirtti. Biri kendisine, tükenmiş ve açlıkla boğuşan rejime bende de bir nükleer düğme olduğunu bildirebilir mi? Üstelik çok daha büyük ve güçlü, hem de çalışan bir nükleer düğme' dedi.

Kuzey Kore askerlerinin, Güney Kore'ye kaçmakta olduğunu da savunan Trump, Kim'in, Kış Olimpiyatları için işbirliği yollarını görüşmek için Seul ile görüşme önerisi için de "Roket adam şimdi ilk kez Güney Kore ile görüşmek istiyor. Bu belki iyi haber, belki de değil, göreceğiz' dedi.  

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD BM'nin Tasarını Veto Etti19 Aralık 2017 Salı 10:42
  • Suudi Arabistan Vurdu: 40 Ölü!13 Aralık 2017 Çarşamba 13:12
  • New York'ta Patlama12 Aralık 2017 Salı 11:08
  • Putin Askeri Geri Çekiyor!11 Aralık 2017 Pazartesi 14:37
  • Kuzey Kore'den Kudüs Çıkışı10 Aralık 2017 Pazar 13:33
  • BM Kudüs Kararını Reddetti!09 Aralık 2017 Cumartesi 14:33
  • ABD'ye Büyük Tehdit!07 Aralık 2017 Perşembe 11:54
  • ABD'li Askerden Skandal Hareket06 Aralık 2017 Çarşamba 14:57
  • Skandal Küdüs Kararı06 Aralık 2017 Çarşamba 10:05
  • Başkan İntihar Etmek İstedi!05 Aralık 2017 Salı 13:51
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim