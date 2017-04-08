ABD'den İsrail'e Suriye teşekkürü

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD’nin Suriye operasyonuna verdiği “güçlü destekten” dolayı İsrail'e teşekkür ettiği bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, “Netanyahu’yu telefonla arayan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD’nin Suriye operasyonuna verdiği güçlü destekten dolayı Başkan Trump adına İsrail'e teşekkür etti” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Netanyahu ile Pence arasındaki telefon görüşmesinde İsrail ve ABD arasındaki güçlü müttefiklik ilişkisine vurgu yapıldığına dikkat çekilerek, Netanyahu'nun, kimyasal silahların kullanılması ve yayılmasının önlenmesi gerektiğini yinelediği aktarıldı.



Pence’in Netanyahu’ya operasyonun detayları ve sonuçları hakkında bilgi verdiği belirtilen açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.



Netanyahu, ABD’nin Suriye operasyonuna ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Trump kimyasal silahların kullanılmasını ve yayılmasını tolere etmeyeceği yönünde hem söz hem eylem olarak güçlü ve net bir mesaj gönderdi. İsrail, Başkan Trump'ın bu kararına tam destek vermekte ve Esed rejiminin korkunç eylemlerine karşı verilen bu kararlılık mesajının sadece Şam'da değil, aynı zamanda Tahran'da, (Kuzey Kore'nin başkenti) Pyongyang'da ve diğer yerlerde de yankılanmasını ümit etmektedir." ifadelerini kullanmıştı.



ABD ordusu, bu sabah Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin düzenlediği kimyasal katliama tepki olarak Esed ordusuna yönelik füze saldırısı düzenlediğini duyurmuş, Doğu Akdeniz'de bulunan gemilerden fırlatılan 59 Tomahawk füzesinin, kimyasal saldırıda kullanıldığı belirtilen Şayrat Hava Üssü'nü vurduğunu açıklamıştı.



İsrail, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek zaman zaman Suriye topraklarında faaliyet gösteren İran destekli Hizbullah güçleri ile rejime ait askeri noktalara operasyon düzenliyor.