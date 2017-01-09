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ABD'den İran donanmasına uyarı ateşi

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ABD'den İran donanmasına uyarı ateşi
ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre ABD, İran donanmasına ait dört gemiye uyarı ateşi açtı.

Reuters'ın haberine göre ABD, telsiz irtibatı ve ABD ordusuna ait bir helikopterden atılan dumana rağmen kendilerine yakınlaşan İran donanmasına ait dört gemiye uyarı ateşi açtı.

İsimlerinin gizli tutulmasını isteyen ABD'li yetkililer, ABD donanmasına bağlı USS Mahan, İran gemileriyle telsiz irtibatı kurduğunu; ancak gemilerin uyarıya karşın yavaşlamadığını bildirdi.

USS Mahan'dan uyarı fişeği, bir ABD helikopterindense duman işareti atıldığını belirten yetkililer, İran gemilerinin USS Mahan ve ona eşlik eden gemilere 800 metre kadar yaklaştığını belirtti.

ABD'li yetkililer, bunun ardından İran gemilerine üç kez uyarı ateşi açıldığını açıkladı.

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