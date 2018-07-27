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ABD'den gelen tehditlere doların tepkisi nasıl oldu?

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ABD'den gelen tehditlere doların tepkisi nasıl oldu?
Dolar, ABD'den gelen Rahip Brunson serbest bırakılmazsa yaptırım uygulayacağız' açıklamasından sonra 4.88'i aştı.

ABD’li papaz Andrew Brunson’ın ev hapsine çıkmasının ardından ABD’den peş peşe ‘serbest bırakın’ çağrıları geldi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye’ye yaptırım uygulanacağını söylerken; ABD Başkanı Donald Trump ise daha sert bir açıklama yaparak “ABD, Brunson'un uzun süreli tutukluluğu için Türkiye’ye büyük yaptırımlar uygulayacak” dedi.

ABD’den peş peşe gelen yaptırım açıklamalarının ardından dolar/TL yönünü yukarı çevirdi. Pence’in yaptırım açıklamasının uluslararası ajanslar tarafından duyurulduğu 17:24’te 4.8407 olan dolar/TL, birkaç dakika içerisinde 4.8878’e kadar çıktı. Kur, daha sonra 4.83 seviyesine kadar gerilese de, Trump’ın açıklamasıyla birlikte yeniden yönünü yukarı çevirdi ve 4.86’nın üzerine çıktı.

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