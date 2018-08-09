ABD'den Flaş hamle!

ABD Moskova'nın İngiltere'de eski bir Rus casusu ve kızına yapılan suikast girişiminde zehirli sinir gazı kullandığını belirledikten sonra ay sonuna kadar yeni yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

ABD'DEN üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Kremlin'in yaptırımlar hakkında bilgilendirildiğini belirtmişti.

Eski Rus ajanı Sergei Skripal ve kızı Yulia 4 Mart günü İngiltere'nin Salisbury kentinde bir parkta bilinçlerini yitirmiş halde bulunmuşlardı. (Full Story)

Avrupa ülkeleri ve ABD, suikast girişiminden sonra 100 Rus diplomatını sınır dışı etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Rusya'nın "uluslararası hukuku ihlal ederek kimyasal veya biyolojik silah kullandığını veya kendi vatandaşlarına karşı ölümcül kimyasal veya biyolojik silah kullandığını" belirlediğini dün söyledi.

Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, yaptırımlar 1991 tarihli Kimyasal ve Biyolojik Silahların Ortadan Kaldırılması Yasası kapsamında, hassas ulusal güvenlikle kontrol edilen malları kapsayacak.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise bugün gazetecilere yaptığı açıklamada ABD'nin attığı bu adımın "kesinlikle düşmanca" olduğunu, ancak Moskova'nın hâlâ ABD-Rusya ilişkilerinde bir gelişme umudu gördüğünü belirtti.

Peskov, "Bu olaylarla ilişkilendirilmek bizim için kabul edilemez ve ABD'nin daha önce onayladığı sınırlamalar kesinlikle yasadışı ve uluslararası hukuka uymuyor" dedi.

ABD'nin Rusya'ya yaptırım getireceği haberleri, Moskova'nın sonu gelmeyen yaptırımlar sarmalında kilitlendiğine dair endişelerle rublenin iki yılın dip seviyesine düşmesine neden olurken ve Rus varlıklarında satış baskısına yol açtı.