  • BIST 87.677
  • Altın 252,445
  • Dolar 6,0444
  • Euro 6,7899
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKABakanlık duyurdu! Ehliyet, kimlik ve pasaportta yeni dönem başlıyor

ABD'den Çin'e 300 milyarlık vergi!

»
ABD'den Çin'e 300 milyarlık vergi!
ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına 300 milyar dolar tutarında ek gümrük vergisi koymak için resmi bir işlem başlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, iç piyasayı canlandırmak için Çin mallarına uygulanan yüzde 10’luk gümrük vergisinin yüzde 25’e çıkarılacağını ilan etmiş ve iki ülke arasında “ticaret savaşı” ortaya çıkmıştı.

Trump, Çin’e müzakere etmek için verdiği son tarih olan 10 Mayıs’ın da geçmesiyle yeni bir adım attı. Trump yönetimi Çin mallarına 300 milyar dolar tutarında ek gümrük vergisi koymak için işlem başlattı. Trump yönetimi tarafından alınan bu karar, Çin’in 60 milyar dolar değerindeki ABD mallarına gümrük vergisi uygulanacağı yönünde açıklama yapılmasından hemen sonra geldi.

ABD son olarak Çin’den ithal edilen ürünlerin 200 milyar dolarlık diliminin vergisini 10 Mayıs'tan itibaren yüzde 10'dan yüzde 25'e yükselteceğini açıklamıştı.

ABD borsaları Pazartesi günü, yatırımcıların iki süper güç arasında artan ekonomik gerilimden etkilenerek yaşadığı endişe ile sert bir düşüş yaşamıştı. Dow Jones Endeksi, yılın başlangıcından bu yana gerçekleşen en büyük günlük kayıp olan 618 puanlık kayıpla gün kapatırken Nasdaq endeksi de yılın en kötü gününde yüzde 3,4 düşüş yaşadı.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YSK, İYİ PARTİ VE CHP'NİN BAŞVURULARINI REDDETTİ!13 Mayıs 2019 Pazartesi 16:38
  • Usta oyuncunun sevgilisi intihar etti!13 Mayıs 2019 Pazartesi 16:35
  • İYİ PARTİ'DEN YSK'YA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN İPTALİ İÇİN BAŞVURU!13 Mayıs 2019 Pazartesi 16:16
  • Kılıçdaroğlu'ndan önemli talimat!13 Mayıs 2019 Pazartesi 16:07
  • Ankara'da çok sayıda FETÖ-PYD üyesi gözaltına alındı!13 Mayıs 2019 Pazartesi 14:41
  • DSP YARIŞTAN ÇEKİLDİ!13 Mayıs 2019 Pazartesi 14:17
  • "Sloganımızı da çalacaklar dikkat!"13 Mayıs 2019 Pazartesi 13:57
  • "Daha güzel olacak"13 Mayıs 2019 Pazartesi 13:49
  • "İmamoğlu'nun mazbatası çalındı"13 Mayıs 2019 Pazartesi 13:42
  • İmamoğlu'na büyük destek!13 Mayıs 2019 Pazartesi 13:09
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim