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ABD’den Bozdağ’a sert tepki

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ABD’den Bozdağ’a sert tepki
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın, geçtiğimiz pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaya ABD’den sert tepki geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dün düzenlediği basın toplantısında uluslararası ve ABD gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Nauert, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın, geçen pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklama ile ilgili olarak, "Bir Türk hükümeti yetkilisi, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ , New York Güney Bölgesi Başsavcılığının eski bir bakan hakkında suçlamada bulunmasından söz etti ve ABD’yi  Türk Hükümeti aleyhindeki darbeyi tekrarlamakla suçladı. ABD yönetiminin, Türk Hükümetini devirmek için bir yargı süreci kullanma girişiminde olduğunu söyledi. Bununla ilgili üç kelime söyleyeceğim. gülünç ve saçma’ dedi..

Nauert, bir gazetecinin ‘Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi, NATO’nun suratına çarpılan bir tokat gibi olmaz mı’ sorusuna ‘NATO üyesi ülkelerin NATO sistemleriyle uyumlu askeri malzeme kullanmaları önemli. Türkiye bahsedildiği gibi Rusya sistemi S-400’leri alırsa bu standartlara uymaz, bu bizim için kaygı verici bir durum. Ayrıca, Varşova Zirvesi’ndeki taahhütler ve anlaşma açısından da tutarsız olacaktır’ karşılığını verdi. Nauert, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alma girişiminin NATO kurallarına aykırı olup olmadığını bilmediğini, bunu araştıracağını da sözlerine ekledi.

Nauert, ‘Mademki bu füze sistemi NATO ve ABD ile uyumlu değil, o zaman bu anlaşmayı durduracak mısınız? Türklerden S-400 uçaksavar füze sistemini almamalarını isteyecek misiniz?’ sorusunu da ‘Bu konuyla ilgili konuşmaların farkında değilim, ancak bu konuda bir şeyler öğrenirsem, kesinlikle size haber veririm’ diye yanıtladı. Nauert, ABD’nin bu alışverişe karşı olup olmadığı sorusuna ‘Bakın, Varşova anlaşması uyarınca, bu ekipmanların NATO ülkeleri ile birlikte çalışabilir olması gerekiyor ve bunlar uyum sağlamıyor, bu bizim için bir endişe kaynağı’ karşılığını verdi.

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