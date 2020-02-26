ABD'den Açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pomeo, Esed rejiminin Rusya desteğine atıfta bulunarak "Türkiye ile neler yapabileceğimizi görmek için beraber çalışıyoruz." dedi.

ABD Dışişler Bakanı Mike Pomeo pasın toplantısında şunları söyledi....

"Rejimin yaptığı saldırılar NATO müttefikimiz Turkiye ile çatışma riskini arttırmaktadır. Cevap, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı uyarınca daimi bir ateşkes ve BM liderliğindeki müzakerelerdir. Başkan (Donald) Trump'ın da salı günü belirttiği gibi Türkiye ile neler yapabileceğimizi görmek için beraber çalışıyoruz."

Bakan Pompeo İran ve Çin'e bilgi sakladıklarından dolayı tepki gösterdi.

"ABD, İran rejiminin ülkelerindeki koronavirüs salgını ile ilgili hayati öneme sahip ayrıntıları sansürlemesinden derin endişe duymaktadır. Bu konuda sansür uygulamanın ölümcül bedelleri olur."