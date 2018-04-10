İkinci katta, restorana ait nargile salonunda çıktığı düşünülen yangın, aynı katta çocuklara dans eğitimi verilen bir stüdyoya da sıçradı. İkinci katta bulunanlar binayı saran alevlerden balkonlardan ve yangın merdivenlerinden atlayarak kurtuldu. Büyük bir facianın eşiğinden dönülen yangında, dans okulunda bulunan ve yangından etkilenen beş kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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ABD'deki Türk Restoranında Yangın!
ABD'nin New Jersey eyaletinde bir Türk restoranının bulunduğu binada dün akşam çıkan yangında can pazarı yaşandı. Alevlerin sardığı, Beyoğlu adlı restoranın üst katında bulunanlar balkonlardan ve yangın merdivenlerinden atlayarak kurtuldu. Yangın büyük pa
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