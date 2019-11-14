  • BIST 104.626
  • Altın 271,936
  • Dolar 5,7614
  • Euro 6,3407
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAERDOĞAN: SÖZLER TUTULMADI BARIŞ PINARI HAREKÂTI DEVAM EDECEK!

ABD’DEKİ TÜRK BASIN MENSUPLARINA ÇİRKİN SALDIRI!

»
ABD’DEKİ TÜRK BASIN MENSUPLARINA ÇİRKİN SALDIRI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile görüşmesi için Washington'da bulunan Türk basın mensuplarına kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği zirve için Washington’da bulunuyor. Görüşmeyi yerinden takip etmek isteyen TRT Haber muhabiri ve kameramanına kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırı gerçekleştirildi.

ekran-goruntusu-898-3dw6_cover.jpg

Canlı yayın sırasında gerçekleştirilen saldırıda, saldırganın basın mensuplarına ‘soykırım’ suçlamasında bulunduğu duyuldu.

trt-haber_16_9_1573664490-390x216.jpg

Kısa bir süre önce ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen sözde Ermeni soykırımı iki ülke arasında tartışmaların yaşanmasına neden olmuştu.

Etiketler: , , , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TRUMP PARAYI DUYUNCA YERİNDE DURAMADI!14 Kasım 2019 Perşembe 09:51
  • ERDOĞAN TRUMP GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ!14 Kasım 2019 Perşembe 09:32
  • SEDA SAYAN İÇİNİ SEZEN’E DÖKTÜ!13 Kasım 2019 Çarşamba 17:28
  • SERDAR ORTAÇ CASİNODA BİR SERVET KAYBETTİ!13 Kasım 2019 Çarşamba 17:16
  • BURCU ESMERSOY VE TAMER KARADAĞLI YAKALANDI!13 Kasım 2019 Çarşamba 17:04
  • FAHRİYE EVCEN KURNAZ ÇIKTI!13 Kasım 2019 Çarşamba 16:52
  • MURAT BOZ'DAN MAGAZİN DÜNYASINI SALLAYACAK KARAR!13 Kasım 2019 Çarşamba 16:16
  • DENİZ AKKAYA - EFE ÖNBİLGİN HESAPLAŞMASINDA “NAFAKA” KONUSU MAHKEMEYE TAŞINDI!13 Kasım 2019 Çarşamba 15:58
  • FERİT ŞAHENK'TEN OLAY SATIŞ KARARI!13 Kasım 2019 Çarşamba 15:48
  • ‘HOCALARIN HOCASI’ MÜMTAZ SOYSAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!13 Kasım 2019 Çarşamba 14:36
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim