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ABD'deki açıklama sonrası dolarda sert düşüş

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ABD'deki açıklama sonrası dolarda sert düşüş
ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, banka için izlenecek en iyi yolun faiz oranlarını yavaş yavaş artırmak olduğunu söyledi. Açıklama ardından dolar, TL karşısında düşüşünü hızlandırdı ve 4,78 seviyelerini gördü.

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, banka için izlenecek en iyi yolun faiz oranlarını yavaş yavaş artırmak olduğunu söyledi. Açıklama ardından dolar, TL karşısında düşüşünü hızlandırdı ve 4,78 seviyelerini gördü. Borsa ise günü 90 bin puanın üzerinde kapattı.

''Fed, ekonomi için riskleri aşağı yukarı dengeli olarak görüyor" diyen Powell,"Son enflasyon rakamları cesaret verici. Son ekonomik veriler ABD'de büyümeyi ikinci çeyrekte kayda değer şekilde daha güçlü olduğuna işaret ediyor" dedi.
 
ABD'nin ticaret politikalarının ekonomiyi nasıl etkileyeceğini öngörmenin zor olduğunu belirten Powell, FOMC'nin şu an için, izlenecek en iyi yolun federal faiz oranlarını yavaş yavaş artırmaya devam etmek olduğuna inandığını belirterek, faizleri büyümeyi yavaşlatacak şekilde ne çok yüksek ne de çok hızlı artırmayacaklarını vurguladı.
 
Powell, ABD'nin gelecek birkaç yılda, uygun para politikası ile istihdam piyasasını güçlü, enflasyonu ise hedefte tutacağını söyledi.
 
Powell konuşmasında, "Uygun para politikası ile birlikte, gelecek birkaç yıl istihdam piyasası güçlü olmaya ve enflasyon yüzde 2 hedefine yakın kalmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.

DOLARDA HIZLI DÜŞÜŞ! BORSA YÜKSELDİ

Bu açıklamalar ardından dolar içeride lira karşısında günlük yüzde 1'e varan büyük düşüşle 4,80'in altına geriledi. Kur şu sıralar 4,7893'ten işlem görüyor. Borsa tarafında ise yeniden 90 bin puanın üzerine çıkan BIST 100 endeksi günü (%2,10) 1.885,54 puan artışla 91.629,55 puandan kapattı, işlem hacmi ise 9,3 milyar TL oldu.

 

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