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ABD'de yangın kabusu sürüyor: 33 kişi hayatını kaybetti

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ABD'de yangın kabusu sürüyor: 33 kişi hayatını kaybetti
ABD’nin batısındaki California, Oregon ve Washington eyaletlerindeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e yükseldi.
ABD'de yangın kabusu sürüyor: 33 kişi hayatını kaybetti
ABD’nin batı eyaletlerindeki orman yangınlarında bilanço artıyor. Ülkenin batısındaki California, Oregon ve Washington eyaletlerinde 3 haftadır devam eden orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 33’e yükseldiği belirtildi.
ABD'de yangın kabusu sürüyor: 33 kişi hayatını kaybetti

Milyonlarca dönümlük arazinin küle döndüğü bölgede binlerce ev kullanılamaz hale gelirken, on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

ABD'de yangın kabusu sürüyor: 33 kişi hayatını kaybetti

Oregon’daki yetkililer, bölgede onlarca insanın kayıp olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini belirtti.

ABD'de yangın kabusu sürüyor: 33 kişi hayatını kaybetti

Eyaletin en büyük şehri Portland’da yangınlar nedeniyle hava kirliliği kritik seviyeye ulaştı. Hala 16 farklı noktada yangınların devam ettiği Oregon’da 40 bin kişi için zorunlu tahliye emri verildi.

ABD'de yangın kabusu sürüyor: 33 kişi hayatını kaybetti

Oregonlu yetkililer, şu ana kadar 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

ABD'de yangın kabusu sürüyor: 33 kişi hayatını kaybetti

En az bir kişinin hayatını kaybettiği Washington’da itfaiyeciler 15 büyük yangına müdahale ediyor.

ABD'de yangın kabusu sürüyor: 33 kişi hayatını kaybetti
California'da ise 15 Ağustos’tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi.
ABD'de yangın kabusu sürüyor: 33 kişi hayatını kaybetti

On binlerce kişiye tahliye emri verilen eyalette 14 bin 800 itfaiyeci 28 büyük yangına müdahale ediyor.

ABD'de yangın kabusu sürüyor: 33 kişi hayatını kaybetti
ABD'de yangın kabusu sürüyor: 33 kişi hayatını kaybetti
ABD'de yangın kabusu sürüyor: 33 kişi hayatını kaybetti
ABD'de yangın kabusu sürüyor: 33 kişi hayatını kaybetti
 
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