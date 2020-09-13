ABD'de yangın kabusu sürüyor: 33 kişi hayatını kaybetti

ABD ’nin batı eyaletlerindeki orman yangınlarında bilanço artıyor. Ülkenin batısındaki California , Oregon ve Washington eyaletlerinde 3 haftadır devam eden orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 33’e yükseldiği belirtildi.

Milyonlarca dönümlük arazinin küle döndüğü bölgede binlerce ev kullanılamaz hale gelirken, on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Oregon’daki yetkililer, bölgede onlarca insanın kayıp olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Eyaletin en büyük şehri Portland’da yangınlar nedeniyle hava kirliliği kritik seviyeye ulaştı. Hala 16 farklı noktada yangınların devam ettiği Oregon’da 40 bin kişi için zorunlu tahliye emri verildi.

Oregonlu yetkililer, şu ana kadar 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

En az bir kişinin hayatını kaybettiği Washington’da itfaiyeciler 15 büyük yangına müdahale ediyor.

California 'da ise 15 Ağustos’tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi.