ABD'de Üstsüz Yakalandı

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, geçtiğimiz haftalarda Amerika'dan 250 bin dolara ev satın almıştı. Şu sıralar Miami'de tatil yapan Eda Taşpınar objektiflere üstsüz yakalandı.

Sosyetik moda ikonu Eda Taşpınar, geçtiğimiz yaz ayında Mikanos plajlarından paylaştığı seksi fotoğraflarıyla çok konuşulmuştu. Şu sıralar Miami’de tatil yapan Taşpınar, paparazilere üstsüz bir şekilde yakalandı. Güneşin tadını çıkaran 37 yaşındaki Eda Taşpınar’ın rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

ŞEZLONG POZLARIYLA TANINIYOR

Bronz vücudu ve şezlong pozlarıyla hemen her yaz magazin dergilerinde ve gazetelerinde kendisine yer bulan Eda Taşpınar, bu defa Amerika’dan gelen üstsüz kareleriyle magazin gündemine damga vuracak gibi görünüyor… İşte Eda Taşpınar’ın ‘Şezlong güzeli’ olarak ünlenmesini sağlayan o kare…