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ABD'de tartışmalı e-mail kararı

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ABD'de tartışmalı e-mail kararı
Amerika Birleşik Devletleri'nde Philadelphia Bölge Mahkemesi, Federal Soruşturma Bürosu'nun, Google'ın ABD dışında bulunan e-posta sunucularında kayıtlı verilere erişimine izin verilmesi gerektiğine hükmetti.

Philadelphia Bölge Mahkemesi, Google'a ait ABD dışında bulunan e-posta verilerinin FBI erişimine açılması gerektiğini duyurdu. Karar, iletişim haklarına ve anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor.

"ANAYASAYA AYKIRI DEĞİL"

Bölge Mahkemesi Yargıcı Thomas Rueter ise kararın anayasaya aykırı olmadığını, söz konusu e-posta verilerinin ABD dışında bulunan sunucularda depolanmasıyla açıkladı.

Google kararı temyize taşıyacağını duyurdu.

Benzeri bir olay 2016'da ABD'li teknoloji devi Microsoft'un başına gelmişti. FBI, Microsoft'un İrlanda'da bulunan e-posta sunucularına erişim izni istemiş, ancak talep New York Bölge Mahkemesi tarafından anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle geri çevrilmişti.

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