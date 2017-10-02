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ABD'de silahlı saldırı şoku! Ölü ve yaralılar var

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ABD'de silahlı saldırı şoku! Ölü ve yaralılar var
ABD'nin Las Vegas kentinde konsere düzenlenen silahlı saldırıda ölen ve yaralılar olduğu duyuruldu.

Sosyla medyada yer alan görüntülerde, bir müzik festivalinde yükselen otomatik silah sesleri duyuluyor.

SWAT ekiplerinin müdahale ettiği olayda bir şüphelinin öldürüldüğü Las Vegas polisi tarafından yapılan twitter paylaşımında duyuruldu.

SWAT ekiplerinin saldırının gerçekleştirildiği Mandalay Oteli’nin 32. katına doğu ilerledikleri ve binanın etrafında bir saldırgan daha bulunuyor olabileceği Las Vegas polisi tarafından bildirildi.

Saldırıdanb sonra Las Vegas Bulvarı ve McCarran Havalimanı güvenlik gerekçesiyle polis tarafından trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

Las Vegas Polis Departmanı tarafından paylaşılan son tweette ise polisin bölgede başka saldırgan olmadığını düşündüğü bildirildi.

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