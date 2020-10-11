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ABD'de seçimler öncesi alarm: 2 ayın ardından ilk kez...

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ABD'de seçimler öncesi alarm: 2 ayın ardından ilk kez...
ABD'de günlük yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı, yaklaşık 2 ayın ardından ilk kez 3 gün üst üste 50 binin üzerine çıktı.

Son dakika... ABD'de seçimler öncesi alarm: 2 ayın ardından ilk kez...

Maryland merkezli John Hopkins Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, cuma günü ülkede günlük pozitif vaka sayısı 57 bin 420 olarak tespit edildi.

Son dakika... ABD'de seçimler öncesi alarm: 2 ayın ardından ilk kez...

Günlük vaka sayısı, 7 Ekim'de 50 bin 341, 8 Ekim'de ise 56 bin oldu. Böylece, 2 ayın ardından 3 gün üst üste 50 binin üzerinde vaka belirlendi.

Son dakika... ABD'de seçimler öncesi alarm: 2 ayın ardından ilk kez...

Benzer sonuçlar, en son 12 Ağustos'ta 57 bin, 13 Ağustos'ta 51 bin ve 14 Ağustos'ta 64 bin olarak kayıtlara geçmişti.

Son dakika... ABD'de seçimler öncesi alarm: 2 ayın ardından ilk kez...
ABD'de perşembe günü en az 22 eyalet 1000'den fazla yeni vaka bildirirken, ülkenin günlük pozitif vaka sayısı ortalamasının bir önceki haftaya göre yüzde 12 arttığı ifade edildi.
Son dakika... ABD'de seçimler öncesi alarm: 2 ayın ardından ilk kez...
Vaka sayısının en yüksek seviyede seyrettiği Florida'da, eylül ayı sonunda barların ve restoranların tamamen açılmasıyla artış trendinin hızlandığı görüldü.
Son dakika... ABD'de seçimler öncesi alarm: 2 ayın ardından ilk kez...
COVID-19 kaynaklı can kaybı bakımından ilk sırada bulunan New York eyaletinde ise hafta içinde vaka artışının hızlanması nedeniyle geçici olarak kapatılması yönünde karar alınan okul sayısı 169'a çıkmış, artışın yoğun olduğu bölgelerdeki ibadet yerlerinde en fazla 10 kişinin bir arada bulunmasına izin verileceği açıklanmıştı.
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