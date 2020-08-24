ABD’de Polis silahsız adamı vurdu

ABD´nin Wisconsin eyaletinde polisin bir siyahiye karşı orantısız güç kullandığı görüntülendi. Görüntülerde polisin siyahi adama 7 el ateş ettiği duyuluyor.

ABD’nin Wisconsin eyaletinde polisin bir siyahiye karşı orantısız güç kullandığı görüntülendi. Görüntülerde polisin siyahi adama 7 el ateş ettiği duyuluyor.

Polis şiddetiyle gündemden düşmeyen ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha şehrinde bir polis şiddeti daha amatör kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir polis memurunun siyahi adamı aracına binmek üzereyken takip ettiği ve aracına geçtiği sırada kıyafetinden tutup 7 el ateş ettiği görüldü.Sosyal medyada yer alan bir videoda, yerel medyada adının Jacob Blake olduğu bildirilen kişi ile polisler arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktığı, şüphelinin arkasını dönerek polislerden uzaklaştığı ve orada bulunan araca girmeye çalıştığı görülüyor



ŞEHİRDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ



Kenosha polisi yaptığı açıklamada, 28. Cadde ve 40. Cadde'ye saat 17:11 civarında bir "aile içi olay" nedeniyle çağrıldıklarını söyledi. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından sokaklara dökülen yüzlerce gösterici polis şiddetini protesto ederken, kent meydanında ve Kenosha polis merkezinin etrafında toplanan göstericiler uzun süre eylemlerine devam etti. Olayların ardından Kenosha'da gece sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bildirildi.