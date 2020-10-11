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ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoda 28 gözaltı

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ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoda 28 gözaltı
ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin siyahi bir genci vurarak öldürmesi sonucu çıkan protestolarda 28 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoda 28 gözaltı

Wisconsin polisi tarafından yapılan açıklamada, Milwaukee şehrinde, 17 yaşındaki Alvin Cole isimli siyahi gencin ölümünden sorumlu tutulan polis memuru Joseph Mensah'ı protesto etmek için 3 gündür aralıksız devam eden gösterilerin üçüncü gecesinde 28 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoda 28 gözaltı
Polis, protestoların kontrol altına alınması için bugün ve yarın akşam saat 19:00 itibarıyle şehirde sokağa çıkma yasağının geçerli olacağını duyurdu.
ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoda 28 gözaltı

17 yaşındaki siyahi Alvin Cole, şubat ayında, üzerinde taşıdığı çalıntı bir silahla kaçmaya çalışırken yine bir siyahi olan polis memuru Joseph Mensah tarafından vurularak öldürülmüştü.

ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoda 28 gözaltı

Wauwatosa kentinde yaşanan olayla ilgili çarşamba günü yapılan duruşmada, mahkemenin polis memurunu suçlu bulmaması üzerine protestolar patlak vermişti.

 
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