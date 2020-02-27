ABD'de Koronavirüsüne Yenik mi Düştü?

Abd Başkanı Trump ve Sağlık Bakanı Alex Azar basın toplantısı yaptı. Toplantıda Trump ve Azar birbirinden farklı konuştu. Yaptıkları açıklamalar birbirinden çelişkiliydi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Amerika Sağlık Bakanı Alex Azar basın toplantısı yaptı:

Trump ''ABD'de risk oldukça az. 15 korona virüs vakası var, aşı çalışmalarımız da hızla ilerliyor. ABD bu virüse hazır. Hastalık yayılırsa ne yapmamız gerekirse yapmaya hazırız. Ama ABD halkına karşı risk oldukça az. Kogreden 2.5 milyar dolar fon istedik' Bunun yeterli olduğunu düşünüyoruz. Ancak Demokratlar, bundan çok daha fazlasını istiyor. Onlar daha çok fazla para istiyor, biz daha fazla şey yapacağız. Ne kadar fazla para harcamak uygunsa o kadar harcayacağız. Umarım o kadar çok para harcamak zorunda kalmayız.' dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşen Trump, '' Şi çok çalışıyor. Çin'in bildirdiği rakamlara güvenebilirsiniz. Çin'de hastalığın yayılması bir nebze azaldı.'' dedi.

Sağlık Bakanı Alex Azar, Trump'ın sözlerinin aksini söyledi. ''Kovid-19'un daha da yayılmasını engellemek zorundayız. ABD'de daha çok vakanın olmasını bekleyebiliriz. ABD tehlike altında, corona virüsü hızlı bir şekilde toplum içerisinde yayılabiliyor. Şu anda birden fazla aşı üzerinde çalışılıyor ancak nihai bir aşıya ulaşılabilmesi için 6-7-8 ayı geçebilir.'' diye konuştu.