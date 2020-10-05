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ABD'de kabus sürüyor: Rekor düzeyde alan yandı!

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ABD'de kabus sürüyor: Rekor düzeyde alan yandı!
ABD’nin California eyaletinde bu yıl şimdiye kadar çıkan orman yangınlarda genişliği yaklaşık 16 bin 200 kilometre kareyi bulan rekor düzeyde alanın yandığı belirtildi.

ABD'de kabus sürüyor: Rekor düzeyde alan yandı!
California İtfaiye yetkililerince yapılan açıklamada, 2020 yangın sezonunda eyalette yanan ormanlık alanın son 3 yılda yanan toplam alandan daha fazla olduğu kaydedildi.
 
ABD'de kabus sürüyor: Rekor düzeyde alan yandı!
California Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanı Sözcüsü Scott McLean, yanan alanın Connecticut eyaleti büyüklüğünde olduğuna işaret ederek "Bu kadar büyük bir alanı kavramaya çalışmak insanın aklını zorluyor, nefesini kesiyor." ifadesini kullandı.
ABD'de kabus sürüyor: Rekor düzeyde alan yandı!

McLean, bu yıl şu ana kadar 8 bin 200’den fazla ormanı yangını yaşadıklarını kaydederek halen devam eden iki düzine yangın ile 17 bin itfaiye erinin de mücadele ettiğini belirtti.

ABD'de kabus sürüyor: Rekor düzeyde alan yandı!

Bu yıl şimdiye kadar çıkan orman yangınlarda yaklaşık 16 bin 200 kilometre kare ile rekor düzeyde alanın yandığı, şimdiye kadar 31 kişinin hayatını kaybettiği, 8 bin 400 ev ve binanın da yandığı bilgisi paylaşıldı.

ABD'de kabus sürüyor: Rekor düzeyde alan yandı!
California’da her yıl Eylül ile Kasım arası en yoğun orman yangını sezonu olarak biliniyor.
ABD'de kabus sürüyor: Rekor düzeyde alan yandı!
 
ABD'de kabus sürüyor: Rekor düzeyde alan yandı!
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