ABD'de heyeti Ankara da

ABD'li ve Türk yetkililer, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmaları görüşmek üzere bir araya geliyor.

Bugüne kadar yapılan görüşmelerde FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin konular da ele alındı.

Bugün yapılacak altıncı görüşmede yeni deliller paylaşılacak. Heyetin şu anda Ankara Adliyesi'nde tutuklu bazı FETÖ sanıklarının ifadesine başvurduğu kaydedildi.Aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu ABD heyetinin bugün Ankara’da gerçekleştireceği görüşmelerle bakanlık yetkilisi düzeyindeki heyetler arası görüşme sayısı 6’a çıkacak. Bu görüşmede, yine FETÖ’ye yönelik soruşturmalar ele alınacak. ABD yetkililerinin ülkelerindeki FETÖ’ye yönelik soruşturmalarla ilgili bilgi vereceği görüşmelerde yeni deliller de heyetle paylaşılacak. Heyet, görüşmelerine yarın da devam edecek.