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ABD'DE DOĞUM YOLUYLA VATANDAŞ OLMAK KALKIYOR!

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ABD'DE DOĞUM YOLUYLA VATANDAŞ OLMAK KALKIYOR!
ABD Başkanı Donald Trump, doğum yoluyla vatandaşlık hakkını kaldırabileceğini açıkladı. Böylece ABD topraklarında doğan bebekler, aileleri ABD'li değilse Amerikan vatandaşı olamayacak.

Hürriyet com.tr'nin haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, hükumetinin ABD vatandaşı olmayan ve yasa dışı olarak ABD’ye göç eden insanların doğan çocuklarına vatandaşlık hakkına son vermek istediğini açıkladı. Doğum yoluyla ABD vatandaşlığı hakkı veren yasayı kaldıracak bir kararname imzalayacağını belirten Trump, "İnsanlar buraya gelip çocuk doğuruyor ve bebek tüm haklarıyla ABD vatandaşı oluyor. Dünyada böyle bir şeyin mümkün olduğu tek ülke biziz. Bu çok saçma ve bunu kaldıracağım" şeklinde konuştu.

 

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