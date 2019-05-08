ABD'de dehşet!!

ABD'nin Colorado eyaletinde bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda bir öğrencinin hayatını kaybettiği, 8 öğrencinin de yaralandığı açıklandı.

ABD’nin Colorado eyaletinin Highlands Ranch bölgesinde 2 öğrencinin bir okulda silahlı saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırıda 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 3’ü ağır 8 öğrencinin de yaralandığı ifade edildi. Yaralı öğrencilerden bazılarının durumunun kritik olduğunu dile getiren Douglas County Şerifi Tony Spurlock, aynı okulun öğrencisi olan 2 saldırganın ise gözaltına alındığını kaydetti. Spurlock, yaralıların yakındaki hastanelere kaldırıldığını ve okulda bin 800'den fazla öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.