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ABD'de Covid-19'dan Ölenlerin Sayısı 99 Bini Geçti

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ABD'de Covid-19'dan Ölenlerin Sayısı 99 Bini Geçti
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 5 milyon 532 bini geçti, hayatını kaybedenlerin sayısı 347 bini aştı. Öte yandan, ABD'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 650 artarak 99 bin 356'ya yüks

 Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 5,5 milyonu aştı. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 5 milyon 532 bin 121'e ulaştı.

Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 347 bin 245 olarak belirtildi.

Hastalığı yenenlerin sayısı ise 2 milyon 319 bin 216 oldu.


ABD
ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 650 artarak 99 bin 356'ya yükseldi.

ABD, Covid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 20 bin 246 artarak 1 milyon 688 bin 739'a ulaştı. Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 650 artarak 99 bin 356'ya çıktı.

ABD'yi, 365 bin 213 vakayla Brezilya, 353 bin 427 vakayla Rusya ve 282 bin 852 vakayla İspanya izledi.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK
Öte yandan salgının etkisinin azaldığı New York, halen ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şimdiye kadar 371 bin 193 vakanın görüldüğü eyalette, 29 bin 231 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 155 binden fazla vakayla New Jersey ve 110 binin üzerinde vakayla Illinois takip etti.

ABD'de şimdiye kadar Covid-19 testi yapılan kişi sayısı 14 milyon 767 bini geçerken, iyileşen hasta sayısı ise 452 bine yaklaştı.

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