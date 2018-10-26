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ABD'de bombalı paket alarmı sürüyor!

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ABD'de bombalı paket alarmı sürüyor!
ABD'de bombalı paket kabusu devam ediyor. 11. paket Demokrat Senatör Cory Booker'a gönderilirken Manhattan'dan da benzer bir haber geldi.

ABD'nin Florida eyaletinde Demokrat Senatör Cory Booker adına gönderilmiş şüpheli bir paket tespit edildi. FBI da şüpheli paketin Senatör Booker'a gönderildiğini doğruladı. Booker'a gönderilen şüpheli paketin, geçtiğimiz günlerde ABD'li siyasetçi ve iş insanlarına gönderilen paketlerle benzer özellikler taşıdığı belirtildi.

Öte yandan New York Polis Departmanı, Manhattan'da bulunan şüpheli bir paketi incelediklerini açıkladı. Şüpheli paketin eski İstihbarat Başkanı James Clapper'a yollandığı belirtildi.

 

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