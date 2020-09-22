ABD'de 3 kent "anarşist" ilan edildi

Amerika'da polis şiddetine yönelik protestolar sürerken, New York, Portland ve Seattle şehirleri 'anarşist yargı bölgesi' listesine alındı.

Listeye giren şehirler, finansman kesintisiyle karşı karşıya kalacak. Bu kentlerin belediye başkanlarıysa, alınan kararı siyasi olarak değerlendirdi ve Trump'a tepki gösterdi.

Amerikan polisinin siyahiler ve göçmenlere karşı uyguladığı şiddete yönelik protestolar zaman zaman şiddet olaylarına dönerken, New York, Portland ve Seattle şehirleri anarşist yargı bölgesi ilan edildi. Sözkonusu kentlerin liderleriyse, alınan kararın siyasi olduğunu savundu.

Bu üç kentte mülke zarar verme eylemlerinin devam ettiğini açıklayan Adalet Bakanlığı, eyalet ve yerel liderleri suçladı, güvenlik güçlerinin işlerini yapmasının engellendiğini savundu. Kent liderlerinin suçlanması, bu şehirlere sağlanan fonlardan kesintiye gidileceği anlamına geliyor. Başkan Trump, 2 Eylül'de şiddet olaylarına izin veren eyaletlere sağlanan finansmanın incelenmesi talimatını vermişti. Sözkonusu liste, işte bu talimatın sonucunda ortaya çıkarıldı.

Öte yandan finansman kesintisiyle karşı karşıyakalan New York belediye Başkanı Bill de Blasio, Adalet Bakanlığının açıklamasını, "Trump’ın siyasi bir seçim oyunu" olarak nitelendirdi. "Fonun kesilmek istenmesi Anayasa'ya aykırıdır" eleştirisinde bulundu. "Bu ülkede yasalar var, eğer New York’a yapılacak federal yardımlar reddedilirse mahkemede görüşürüz" ifadelerini kullandı.