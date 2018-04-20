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ABD Yolunda Manidar Paylaşım

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ABD Yolunda Manidar Paylaşım
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek IMF toplantıları için ABD'de. Şimşek burada önemli temaslarda bulunacak. Son günlerde istifa iddiaları ile gündemde olan Şimşek'in ABD'ye hareket ederken attığı tweet dikkat çekti.

Başbakan Yardımcısı olan ancak adeta bir dış işleri bakanı gibi çalışan Mehmet Şimşek son seyahati olan IMF toplantısına katılmadan önce twitter hesabından bir yazı yayınladı.

Yazıda ise ‘Yine’lemeler dikkat çekti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının “Bahar Toplantıları” kapsamında ABD’nin başkenti Washington’da bulunan Şimşek, ABD Ticaret Odası ve Turkish Heritage Organization iş birliğinde düzenlenen etkinlikte Amerikalı iş adamları ve sivil toplum liderleriyle bir araya geldi.

Şimşek Washington’a seyahat ederken paylaştığı yazıda ‘Yine’ kelimesi dikkat çekti.

İşte twitter hesabından paylaştığı o sözler…

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