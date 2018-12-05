  • BIST 93.356
  • Altın 213,814
  • Dolar 5,3761
  • Euro 6,0955
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAABD'de bombalı paket alarmı sürüyor!

ABD ve Rusya arasında füze krizi

»
ABD ve Rusya arasında füze krizi
Rusya'nın Avrupa'ya gidebilecek kadar menzile sahip olarak geliştirdiği füzeler NATO'yu endişelendirdi.

NATO'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Avrupa'nın güvenliğine risk teşkil eden füzeler geliştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, "NATO resmi olarak, Rusya'yı 1987'de imzalanan nükleer silahların kontrolü anlaşmasını delmekle suçluyor" ifadelerine yer verildi. 

Açıklama, Brüksel'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısından sonra yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanı: Rusya hile yapıyor!

Benzer açıklamalar Brüksel'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan da geldi. 

Pompeo, "Rusya, Avrupa'yı doğrudan hedef alan füzeleriyle anlaşmadan doğan zorunluluklarına uymuyor. Rusya anlaşmaya geri dönmezse, ABD 60 gün içerisinde INF anlaşmasında doğan yükümlülüklerini uygulamayı askıya alacak. Rusya'nın anlaşmaya dönmek için 60 günü var, bu sırada ABD yeni silah sistemleri test etmeyecek ve konuşlandırmayacak" şeklinde konuştu.

Anlaşmayı sadece Rusya'nın kurtarabileceğini söyleyen Pompeo, "İhlalleri itiraf edin ve anlaşmaya uymaya başlayın" dedi. 

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiğini savunarak Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceklerini açıklamıştı. 

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fas Kralı uyudu, Trump sinirlendi!14 Kasım 2018 Çarşamba 19:31
  • ABD'den YPG Açıklaması!14 Kasım 2018 Çarşamba 15:47
  • ABD'de silahlı saldırı09 Kasım 2018 Cuma 21:02
  • Yunanistan'da 6.8 büyüklüğünde deprem26 Ekim 2018 Cuma 16:38
  • ABD'de bombalı paket alarmı sürüyor!26 Ekim 2018 Cuma 16:36
  • New York'ta bomba alarmı!25 Ekim 2018 Perşembe 10:16
  • Trump: Erdoğan'ın Kaşıkçı açıklaması oldukça sertti24 Ekim 2018 Çarşamba 10:14
  • Suudi Kralı Selman'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması23 Ekim 2018 Salı 15:39
  • Beyaz Saray'dan Suudi Arabistan açıklaması23 Ekim 2018 Salı 10:20
  • Trump: Suudilere bazı sorularımız olacak20 Ekim 2018 Cumartesi 12:10
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim