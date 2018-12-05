ABD ve Rusya arasında füze krizi

Rusya'nın Avrupa'ya gidebilecek kadar menzile sahip olarak geliştirdiği füzeler NATO'yu endişelendirdi.

NATO'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Avrupa'nın güvenliğine risk teşkil eden füzeler geliştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, "NATO resmi olarak, Rusya'yı 1987'de imzalanan nükleer silahların kontrolü anlaşmasını delmekle suçluyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklama, Brüksel'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısından sonra yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanı: Rusya hile yapıyor!

Benzer açıklamalar Brüksel'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan da geldi.

Pompeo, "Rusya, Avrupa'yı doğrudan hedef alan füzeleriyle anlaşmadan doğan zorunluluklarına uymuyor. Rusya anlaşmaya geri dönmezse, ABD 60 gün içerisinde INF anlaşmasında doğan yükümlülüklerini uygulamayı askıya alacak. Rusya'nın anlaşmaya dönmek için 60 günü var, bu sırada ABD yeni silah sistemleri test etmeyecek ve konuşlandırmayacak" şeklinde konuştu.

Anlaşmayı sadece Rusya'nın kurtarabileceğini söyleyen Pompeo, "İhlalleri itiraf edin ve anlaşmaya uymaya başlayın" dedi.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiğini savunarak Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceklerini açıklamıştı.