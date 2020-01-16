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ABD ve Çin, Birinci Faz Ticaret anlaşmasını imzaladı

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ABD ve Çin, Birinci Faz Ticaret anlaşmasını imzaladı
ABD ile Çin arasında uzun süredir devam eden müzakereler sonrasında birinci faz ticaret anlaşması Çin Başkan Yardımcısı Liu He ve ABD Başkanı Trump tarafından imzalandı.

ABD Başkanı Trump ve Çin Başkan Yardımcısı Liu He, Beyaz Saray'da yaklaşık 200 kişinin önünde 1. faz olarak bilinen anlaşmayı imzaladı.

Trump imza öncesi yaptığı açıklamada, birinci faz anlaşmanın, Çin ile adil ticarette 'tarihi' bir adım olduğunu söyledi. 

"Bugün Çin ile daha önce atılmamış çok önemli bir adımı atarak birinci faz ticaret anlaşmasını imzalıyoruz. Bu daha önceki herhangi bir anlaşmadan çok daha büyük" açıklamasını yapan Trump, yakın gelecekte Çin'e gideceğini de aktardı.

Çin'e uygulanan vergilerin ikinci faz anlaşma imzalanırsa kaldıracağını açıklayan Trump, üçüncü faz gibi bir sürecin söz konusu olmadığını vurguladı.

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu, anlaşmanın önemine vurgu yaparak iki ülke arasındaki bu ticaret anlaşmasının yeni bir dönemin işareti olduğunu ve bu iş birliğinin devam edeceğine inandıklarını ifade etti.

Liu, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Trump'a hitaben kaleme aldığı bir mektubu da katılımcıların önünde okudu. Mektupta Şi Cinping'in, anlaşmanın iki ülkenin sorunlarını diyalogla çözebileceğine dair bir örnek teşkil ettiğini belirtti. 

 

'Anlaşma yükümlüklüleri'

Anlaşma metnine göre Çin, bu yıl 33 milyar dolar ve 2021'de de 44.8 milyar dolar değerinde ABD mallarını satın almayı kabul etti. Pekin Ayrıca, 2020'de 12.5 milyar dolar ve gelecek yıl da 19.5 milyar değerinde ABD tarım ürünlerini satın alacak.

Çin, bu yıl 18.5 milyar dolar ve gelecek yıl da 33.9 milyar dolar dahil olmak üzere gelecek iki yılda da ABD'den enerji ithalatını 50 milyara kadar artıracak.

Anlaşmaya göre Çin, ABD hizmetlerinde de bu yıl 12.8 milyar dolar ve gelecek yıl da 25.1 milyar dolar satın alma işlemi gerçekleştirecek.

13 Aralık'ta açıklanan birinci aşama ticaret anlaşmasına göre Trump Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik yeni tarife planlarını askıya almayı kabul etmiş, bazı mevcut gümrük vergilerini düşürmüş, Pekin ise ABD'den tarım ürünü ithalatını artırmayı kabul etmişti.

ABD ve Çin ticaret savaşı

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mart 2018'de Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yaptığı ilave tarifelerle başlamıştı.

Ticaret savaşı, soya fasulyesinden otomotiv parçalarına, teknoloji şirketlerinden Çin'in teknolojide yerlileşme programı "Made in China 2025" ve kilit öneme sahip teknolojilerin üretilmesinde rol alan nadir elementlerin koz olarak taraflar arasında kullanılmasına kadar genişlemişti.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı'nın "başmüzakereci" sıfatıyla katıldığı toplantılarda, iki taraftan heyetin Washington-Pekin-Şanghay hattında adeta mekik dokumasına ve 13 tur toplantı yapmasına karşın sonuç alınamamıştı.

Çin Ticaret Bakanlığı, ay başında ABD ile ticaret savaşı kapsamında gelen ilave vergilerin kademeli indirilmesi için anlaştıklarını duyurmuştu.

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