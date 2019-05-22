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ABD TÜRKİYE'YE İKİ HAFTA VERDİ

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ABD TÜRKİYE'YE İKİ HAFTA VERDİ
CNBC haberinde Ankara'nın S-400 alımından vazgeçmemesi durumunda F-35'lerin teslim edilmeyeceği ve ABD'nin yaptırım uygulayacağı öne sürüldü.

 

Amerikan CNBC kanalı, "ABD’nin Türkiye’ye, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alımından vazgeçerek ABD yapımı Patriot sistemlerinin alımı yönünde karar vermesi için iki haftalık süre verdiğini" iddia etti.

CNBC'nin, ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Türkiye S-400 alımını iptal etmemesi halinde ciddi yaptırımlar ile karşılaşacak. İddiaya göre, anlaşmanın iptal edilmemesi durumunda Türkiye F-35 programından çıkarılacak, Ankara'nın sipariş ettiği 100 adet F-35 teslim edilmeyecek, ABD yaptırımlarına maruz kalacak ve NATO'dan sert tepkiyle karşılaşacak.

CNBC'ye konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili "S-400 teslimatı tamamlanırsa Türkiye'nin çok gerçek ve olumsuz sonuçlarla karşılaşacağının altını çiziyoruz" dedi.


 
Çavuşoğlu: NATO sistemlerine entegre edilmeyecektir
Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu her ne kadar geçen ay Washington'un kaygılarını dikkate aldıklarını söylemiş olsa da Ankara, S-400 hava savunma sistemi alımından vazgeçmeyi düşünmediğini bildirmiş, sistemin ilk parçalarının Haziran veya Temmuz ayları içinde gelebileceğini açıklamıştı.

Geçen hafta Avrupa Konseyi'nin kuruluş yıl dönümü için bulunduğu Letonya'da konuşan Çavuşoğlu, "ABD'nin S-400'lerin F-35'lere tehdit oluşturduğu gibi bir iddiası var. Biz çok net bir şekilde ifade ettik bu sistem tamamen bizim kontrolümüzde olacak, NATO sistemlerine entegre edilemeyecektir" demişti.

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