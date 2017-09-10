ABD Türkiye'ye 'diplomatik nota' verme hazırlığında

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Ed Royce ve New York Temsilciler Meclisi Üyesi Elliot Engel, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a yazdıkları mektupta, New York'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarının yeni bir şiddet olayına karışmamaları için gerekli diplomatik adımların atılmasını istedi.
Mektupta; '16 Mayıs'ta Washington'da Erdoğan'ın korumalarının protestoculara yönelik eylemde bulundukları, 2011 yılında Erdoğan'ın korumalarının Birleşmiş Milletler binasında güvenlik personeli ile kavga ettikleri, 2016 yılında da Washington'da Erdoğan'ın korumalarının Brookings Enstitüsü'ndeki gazetecilere saldırdıkları' iddia edildi. mektubun devamında da, "Barışçıl protestoculara saldırıyla suçlanan korumaların, resmi delegasyonun bir parçası olarak ABD'ye giriş vizelerinin kaldırılacağına dair güvencelerinizi istiyoruz. Korumalar da içinde olmak üzere bu ülkeyi ziyaret eden yabancı yetkililer, ABD yasalarına uymak zorundadır" denildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, bu çerçevede Türk delegasyonunun New York ziyareti öncesi, Kongre'nin beklentilerini Türkiye'ye 'diplomatik notayla' açıkça iletmesi istendi. Mektupta, bu uyarının Dışişleri Bakanı Tillerson veya Ankara Büyükelçisi John Bass aracılığıyla Türkiye'ye de en üst düzeyde iletilebileceği belirtildi.
Mektup'ta, Dışişleri Bakanı Tillerson'a Washington'daki yerel makamlar tarafından Mayıs ayında meydana gelen olayda cezai soruşturma ile olan işbirliğinden dolayı teşekkür edildi.
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ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Ed Royce ve New York Temsilciler Meclisi Üyesi Elliot Engel, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a yazdıkları mektupta, New York'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarının yeni bir şiddet olayına karışmamaları için gerekli diplomatik adımların atılmasını istedi.
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