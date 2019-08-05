Medyafaresi.com'un haberine göre; Rus basınına konuşan Ortagus, "Suriye'nin kuzeyinde planlanan bu tür tek taraflı askeri eylemler, özellikle ABD'li askerlerin harekat bölgesinin yakınında bulunma olasılığı, ABD'nin ve yerel Suriyeli partnerlerin IŞİD karşıtı operasyonlarının sürmesi nedeniyle ciddi endişe yaratıyor" dedi.
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ABD, TÜRKİYE'NİN FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON PLANINDAN RAHATSIZ!
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Washington yönetiminin Türk ordusunun Suriye topraklarında Fırat'ın doğusuna harekat düzenleme niyetinden rahatsız olduğunu söyledi.
Etiketler: abd, fıratın dopusu, operasyon planı, açıklama
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