ABD, Suriye'ye füze yağdırdı...

ABD, Suriye rejimine ait bir hava üssüne 50'den fazla Tomahawk füzesi fırlattı. Reuters, füzelerin Humus yakınlarında Al-Shayrat hava üsssünü hedef aldığını duyurdu. Rus basını şoke oldu.

Pentagon da Suriye rejimine ait Şayrat Hava Üssünü 59 Tomahawk füzesiyle vurduklarını açıkladı. “Başkan'ın (Donald Trump) talimatıyla ABD kuvvetleri, Suriye Hava Kuvvetlerine ait bir üssü seyir füzeleri ile vurdu” diyen Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis, saldırı öncesinde gün içerisinde Rusya’yı bilgilendirdiklerini ve Rus askerlerinin o üste bulunduğunu bildiklerini söyledi. Operasyonla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Trump da ''Bu gece kimyasal saldırının yapıldığı askeri üssü hedef alan askeri operasyonun emrini verdim'' dedi. Pentagon'da toplantı sürerken USS Ross ve USS Porter ABD füze destroyerleri Suriye açıklarına yaklaştı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada Suriye'ye 50'den fazla Tomahawk füzesi atıldığı ifade edildi.

Reuters füzelerin Humus yakınlarında Al-Shayrat hava üsssünü hedef aldığını duyurdu.

Al-Shayrat üssü DEAŞ ile mücadele çerçevesinde Rusya'nın Palmira'ya yönelik operasyonları sırasında kullanılmıştı. ABD'nin 84 milyon dolarlık 50 füze ile vurduğu üste ölen veya yaralanan olmadı.

ABD'li kaynaklar saldırıdan önce bilgi verilmesi nedeniyle üssün çok kısa bir süre içerisinde boşaltıldığını açıklandı. Moskova ise kendilerine bilgi verilmediğini açıkladı.

Rus askeri kaynakları üssün uçaklar için uygun olmadığı sadece helikopterle için kullanılabildiğini öne sürdü.

Saldırının ardından Pentagon kısa bir video ve USS Ross gemisinden fotoğraflar yayınladı.

ABD Suriye'yi vurduktan sonra Trump'tan ilk açıklama

ABD Suriye'yi vurduktan sonra Trump'tan ilk açıklama

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, Suriye rejimine ait Şayrat Hava Üssünü 59 Tomahawk füzesiyle vurduklarını açıkladı.

Pentagon’da gazetecilere açıklama yapan Albay Davis, “Başkan'ın (Donald Trump) talimatıyla ABD kuvvetleri, Suriye Hava Kuvvetlerine ait bir üssü yerel saatle 4.45, ABD Doğu Yakası yerel saatiyle 8.45’te seyir füzeleri ile vurdu.” açıklamasını yaptı.

Saldırının Humus vilayeti sınırlarının içinde bulunan Şayrat Hava üssüne yönelik yapıldığını ifade eden Davis, fırlatılan Tomahawk Land füzelerinin Doğu Akdeniz’de konuşlu USS Porter ve USS Ross Destroyerlerinden fırlatıldığını ifade etti.

ABD’nin Suriye’ye gerçekleştirdiği saldırı Rus basınında geniş yer buldu.

Rus basının önemli temsilcileri okuyucularına ilk şu cümleler ile duyurdular:

Rus haber ajansı Ria Novosti: ABD, Suriye birliklerinin üssüne ateş açtı

"ABD, Suriye'nin hükümet birliklerine füze ile ateş açtı. Akdeniz'den 50 füzenin atıldığı bildirildi. ABD, Humus yakınlarındaki kimyasal silah saldırısının yapıldığını iddia ettiği Al-Shayrat hava üssünün hedef alındığını açıkladı."

TASS : ABD Suriye'deki askeri üssü 50'den fazla füzeyla ateş açtı

"ABD Başkanı Donald Trump, İdlib'deki kimyasal silah saldırısından sorumlu olduğu düşünülen hava üssüne ateş açılması yönünde talimat verdiğini açıkladı."

İnterfaks: ABD füze saldırısının videosunu yayımladı

"ABD'nin Deniz Kuvvetleri, Akdeniz'de yer alan Amerikan gemilerden Suriye'nin Al-Shayrat hava üssüne yapılan füze saldırısının görüntüsünü yayımladı. Pentagon'un verilerine göre, 59 füze kullanıldı."

RBK: ABD Rusya'yı uyardı

"ABD, Suriye'deki saldırısıyla ilgili Rusya'nın daha önceden uyarıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Rusya'ya mevcut kaynaklardan bilgi verildiği belirtildi."

İzvestiya: ABD Rus askerlerine zarar vermekten kaçındı

"ABD, Suriye'ye yapılan füzeli saldırıda Rus askerlerine zarar vermekten kaçınıldığını bildirdi. ABD'nin bu yönde çaba sarf ettiği belirtildi. Aynı zamanda Rusya'ya konuyla ilgili önceden bilgi verildiğine dikkat çekildi."