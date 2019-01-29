"ABD sonuçlarına katlanacak"

ABD şimdide Maduro hükümetine ciddi ekonomik yaptırım uyguladı bunun üzerine ABD'nin Venezuela'yı hedef alan yaptırımlarına Çin çok sert çıktı ve ABD'nin yaptırım kararlarının sonuçlarından sorumlu tutulacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Maduro'yu arayarak "güçlü ol kardeşim senin yanındayız "mesajı vermişti. Rusya da desteğini böyle dile getirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya destek için gerekli tüm adımları atacağını söyledi.
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