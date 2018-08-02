ABD Senatosu'ndan F-35 için yaptırım kararı

ABD yönetiminin iki Türk bakana yönelik yaptırım kararı almasından sadece saatler sonra, bir Türkiye karşıtı karar da ABD Senatosu’ndan geldi.

ABD Senatosu, 716 milyar dolarlık 2019 savunma harcamaları yasa tasarısını 87 kabul oyuna karşılık 10 ret oyuyla onayladı.

Tasarı Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada da kabul edilmişti.

Üzerinde uzlaşma sağlanan tasarıda, Türkiye'ye F-35 yeni nesil savaş uçağı teslimatının geçici olarak durdurulması da yer alıyor.

Tasatının yasalaşması için ABD Kongresi'nin her iki kanadında da onaylanan tasarının Başkan Donald Trump tarafından da imzalanması gerekiyor.

Tasarının Türkiye'ye yeni nesil F-35 savaş uçaklarının teslimatı ile ilgili bölümde ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan tasarının yasalaşmasından sonra 90 gün içerisinde Türkiye - ABD ilişkilerine yönelik bir rapor hazırlaması talep ediliyor. Pentagon raporu Kongre'ye sunuluncaya kadar F-35'lerin Türkiye'ye teslimatının durdurulması isteniyor.

Bu raporda, Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının askeri ilişkilere etkisi ve F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkarılmasının ABD sanayisi için yaratacağı sonuçların değerlendirilmesi bekleniyor.

Türkiye'nin projedeki rolü nedir?

Türkiye, dünyanın önde gelen silah üreticisi Lockheed Martin tarafından geliştirilen Müşterek Taarruz Programı kapsamındaki beşinci nesil savaş uçağı F-35 Lightning II projesine 2002 yılında dahil oldu.

Türkiye, F-35 savaş uçaklarının bazı parçalarını tedarik etmesinin yanı sıra filosuna eklemek için 116 adet uçak sipariş etti. Bu uçaklar için yapılacak toplam ödemenin 25 milyar dolar olduğu açıklandı.

F-35 projesinin web sitesinde yer alan bilgiye göre, bu projenin Türkiye'deki şirketlere toplam katkısı yaklaşık 12 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Projenin tedarikçileri arasında ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, AYESAŞ, Alp Havacılık, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) gibi şirketler yer alıyor.

Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?

Kongre'nin iki kanadında da oylanarak kabul edilen tasarı şimdi onay için Başkan Donald Trump'a sunulacak.

Yasa, Trump'ın imzalamasıyla birlikte yürürlüğe girmiş girecek.

Türkiye'ye yönelik 90 günlük takvim de bu onay sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak.