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ABD Savunma Bakanı saldırıdan sonra helikopterle uçtu

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ABD Savunma Bakanı saldırıdan sonra helikopterle uçtu
Hafta sonu 140 askerin öldürüldüğü Afganistan'a giden ABD Savunma Bakanı Mattis, başkent Kabil'deki askeri birliğe sıra dışı bir ziyaret yaptı. Mattis'i taşıyan helikopter uçarken çekilen fotoğrafları uluslararası haber ajansları servis etti. Washington 2

Afganistan’da 140 askerin ölümüyle sonuçlanan Taliban saldırısının ardından ABD Savunma Bakanı James Mattis başkent Kabil’e sürpriz bir ziyaret yaptı. Mattis Kabil'deki destek merkezine helikopterle uçtu. 

Ziyaret, ABD'nin Afganistan'daki terör örgütü IŞİD militanlarının saklandığı tünellere ve mağaralara ordusundaki en büyük konvansiyonel bombayı atmasının üzerinden iki hafta geçmeden gerçekleşiyor.

Reuters haber ajansı Washington'ın Afganistan'a yönelik yeni bir strateji arayışında olduğunu yazdı.

Afganistan'da bu sabah Savuma Bakanı Abdullah Habibi ve Genelkurmay başkanı Kadem Şah Şahim istifa etti. 

Hafta sonu onlarca askerin katledildiği baskın 2001'den bu yana Taliban tarafındna yapılan en ölümcül saldırı olarak kayıtlara geçti .

ABD'nin Afganistan'ı işgal ederek Taliban'ı yönetimden uzaklaştırmasından 16 yıl sonra ülkede Batı destekli yönetim ve Taliban arasındaki savaş sürüyor.

9 bin Amerikan askeri ve 5 bin NATO askeriyle desteklenen Afgan ordusu, ülkenin yüzde 40'ını kontrol ettiğini öne süren Taliban'a karşı ağır saldırı hazırlığında.

 

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