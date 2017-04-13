ABD savaş uçakları IŞİD'in zehirli gaz deposunu vurdu!

Geçen hafta İdlib'de kimyasal katliam yapan Şam rejimi, büyük bir uluslararası baskı altında. Tüm kimyasal silahların ülkeden çıkarıldığını savunan rejim, söz konusu haberle terör örgütlerinin elinde kimyasal silah olduğunu savunuyor.

Suriye ordusu, ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyonun bombardımanında terör örgütü IŞİD'e ait zehirli gaz deposunun Çarşamba günü isabet aldığını duyurdu. Resmi televizyonun haberine göre, zehirli gaz sızıntısı nedeniyle aralarında sivillerin de olduğu yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Haberde bu saldırının IŞİD ve El Kaide bağlantılı örgütlerin elinde kimyasal silah olduğunu kanıtladığı savunuldu.

Söz konusu saldırı Deyr ez Zor'un doğusundaki Hatila Köyü'nde gerçekleşti, ortaya çıkan beyaz dumanlar bir süre sonra sarıya dönüştü.

Rejimin üstünde büyük baskı var

Şam rejimi, geçen hafta İdlib'de aralarında çocukların da bulunduğu 89 sivilin öldüğü kimyasal saldırıyı gerçekleştirmişti. Sarin gazı kullanılan saldırı sonrası ABD savaş gemilerinden fırlatılan Tomahawk füzeleri Şayrat hava üssünü vurmuştu.

Ülkedeki tüm kimyasal silahların çıkarıldığını savunan rejim söz konusu haberle kendi üstündeki baskıyı hafifletmeyi deniyor olabilir. İdlib'deki saldırıyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şimdiye kadar dört kez tasarı sunuldu ve rejimin müttefiki Rusya hepsini veto etti.

Saldırıda sarin gazı kullanıldığını Türkiye ve İngiltere yaptıkları testlerle belirledi. Bugün uluslararası gözlemciler, bulguları incelemek üzere Türkiye'ye geldi. Ekipte Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW) uzmanlar yer alıyor.