ABD saldırısının ardından petrol ve dövizde son durum

ABD'nin Suriye'ye saldırısının ardından artan jeopolitik endişelere bağlı olarak, bir süredir inişte olan petrol fiyatları da yükselişe geçti.



Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarında temel ölçüt olarak kullandığı Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2 dolayında artışla 56 doları da aşarken, ABD hafif petrolünün varil fiyatı da 52 doları geçti.

Uluslararası petrol piyasalarında Brent, 52 dolar dolayından 56.07 dolara kadar tırmandıktan sonra 55.70 - 55.80 dolar aralığına çekiliken, ABD petrolünün varil fiyatı da 52.95 dolara kadar yükseldikten sonra 52.57 dolarda hareket etmeye başladı.

Artan jeopolitik endişelerle dolar da 3.74 lirayı aşarak 3.7414 liraya kadar çıkarken, euro da 3.9910 lira ile 4.0 liraya yaklaştı. Dolar daha sonra 3.73 liranın hemen üzerine, euro da 3.97 liraya çekildi.