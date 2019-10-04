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ABD RUSYA'YA NASIL KAZIK ATTI?

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ABD RUSYA'YA NASIL KAZIK ATTI?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'yle krize neden olan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’yla (INF) ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Putin, ABD'nin yasaklı füzeyi test ederek bu anlaşmayı çok önce ihlal ettiğini itiraf etmiş olduğunu sö

PUTİN’DEN ÇARPICI FÜZE AÇIKLAMASI: ABD BİZE KAZIK ATTI

Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen 16. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısında konuşan Putin, “ABD'nin, anlaşmadan çıktıktan çok kısa süre sonra kara bazlı orta menzilli füzeyi test etmesi, onların uzun zamandır bunun üzerinde çalıştığını gösteriyor” dedi. Sputnik’in aktardığına göre böyle bir füzeyi iki ayda geliştirip, üretip teste hazır duruma getirmenin mümkün olmadığını vurgulayan Rus lider, “Bu, en az birkaç yıldır çalıştıklarını gösteriyor. Diğer her şey, çıkış yolunu bulmaktı, nitekim buldular” ifadelerini kullandı.

 

‘HİÇBİR NEDENLERİ YOKTU’

 

Ancak ABD'nin ‘iyi bir bahane bulamadığını’ dile getiren Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: Çünkü Rusya'yı, bir şeyleri ihlal etmekle suçlamak için bir neden yoktu. Aksine, biz hep Aegis sistemlerinin kara bazlı orta menzilli füzeleri fırlatmaya uygun olmadığı söylendi. Aegis sistemleri artık Avrupa'da, Romanya'ya konuşlandırıldı, yakında Polonya'ya konuşlandırılacak. Bu füzelerin böyle kullanılamayacağını söylüyorlardı, oysa sonra Aegis fırlatma sistemlerinin orta menzilli füzeleri fırlatmak için kullanıldığını duyurdular.” Putin, “Bari arayı biraz daha uzun tutsalardı. Bize kazık attıkları veya kazık atmaya çalıştıkları ortada. Sonra bunu itiraf ettiler. Neyse sorun bu değil. Sorun şu ki, durum daha iyi olmadı” diye ekledi.

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