'ABD, Rusya ile yeni Soğuk Savaş içindedir'

ABD'nin Senato İstihbarat Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda Kuzey Carolina senatörü olan Richard Burr, ABD'nin Rusya ile yeni bir Soğuk Savaş içinde olduğunu iddia etti.

ABD'nin Senato İstihbarat Komisyonu Başkanı Richard Burr, ABD ve Rusya ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Geçen hafta bir TV kanalına röportaj veren Burr, "Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ile yeni bir Soğuk Savaş içindedir." dedi.

ABD'nin Rusya ile "yeni bir Soğuk Savaş" içinde olup olmadığı sorusuna Burr, "Soğuk Savaş içindeyiz" dedi ve iki ülke arasındaki mevcut gerginliklerin 1980'lerdeki düşmanlıkla benzerlikler taşıdığını iddia etti.

"1980'lerde gördüğümüz şeyin aynası, Rusya'nın tıpkı Çin gibi, ABD'nin bile kullanamadığı bir şekilde kaldıraç olarak teknolojiyi kullanmasıdır." dedi.