Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, "Rusya Silahlı Kuvvetleti Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Danford Antalya’da üçlü görüşme yapıyorlar. Toplantıda Suriye ve Irak’taki güvenlik konularının görüşülmesi planlanıyor" denildi.
- BIST 90.967
- Altın 145,121
- Dolar 3,6877
- Euro 3,8969
- İstanbul 18 °C
- Ankara 14 °C
- Safiye Soyman: "Ersoy'un psikolojisi bozuk"
- Aleyna Tilki Türkiye'yi temsil edecek!
- Hürrem Boğazı'nda tehlikeli yakınlaşma!
- 3 yıl sonra IŞİD'ten kurtarıldı.
- Genç adamın katili, kardeşi çıktı!
- Sinan Akçıl açtı ağzını yumdu gözünü!
- İstanbul için bahar havası sona eriyor!..
- Murat Boz'dan dikkat çeken Aslı Enver yanıtı
- 1870 parsel FETÖ’den kurtarıldı!
- 'Bir anlık dalgınlık'la gelen ölüm!..
- Nurgül Yeşilçay'ı 'geren' muhabbet!
- Bakan Fikri Işık'tan 'Bedelli askerlik' açıklaması!
- Musul Başkonsolosluk binamız teröristlerden geri alındı!
- ABD, Rus ve Türk Genelkurmay Başkanları Antalya'da
- Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç evlerini ayırdı!
ABD, Rus ve Türk Genelkurmay Başkanları Antalya'da
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın ev sahipliğinde, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov, Antalya’da bir araya geldi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hürrem Boğazı'nda tehlikeli yakınlaşma!ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Hürmüz Boğazı'nda İran botlarınca, ülkenin "USS Invincible" askeri keşif gemisine yönelik önleme yapıldığını bildirdi.
3 yıl sonra IŞİD'ten kurtarıldı.Irak güvenlik güçleri, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binasını IŞİD'ten geri aldı.
Genç adamın katili, kardeşi çıktı!Evinde bıçaklanarak öldürülen balıkçı Kenan Karadoğan’ın katili kardeşi Halil Karadoğan çıktı.
İstanbul için bahar havası sona eriyor!..Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Marmara bölgesinde Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşeceği beli
1870 parsel FETÖ’den kurtarıldı!FETÖ’cüler tapuda usulsüz devir yaptığı sırada yakayı ele verdi. Bu şekilde el konulan parsel sayısı 1.870’i buldu. Tapu dairelerinde oluşturulan ‘kırmızı hat’ listeleri örgüt üyelerinin mal kaçırma oyununa engel oldu.
VİDEO GALERİ
- 13:30 - Safiye Soyman: "Ersoy'un psikolojisi bozuk"
- 13:28 - Aleyna Tilki Türkiye'yi temsil edecek!
- 13:26 - Hürrem Boğazı'nda tehlikeli yakınlaşma!
- 13:17 - 3 yıl sonra IŞİD'ten kurtarıldı.
- 13:07 - Genç adamın katili, kardeşi çıktı!
- 13:03 - Sinan Akçıl açtı ağzını yumdu gözünü!
- 13:02 - İstanbul için bahar havası sona eriyor!..
- 13:01 - Murat Boz'dan dikkat çeken Aslı Enver yanıtı
- 13:00 - 1870 parsel FETÖ’den kurtarıldı!
- 12:52 - 'Bir anlık dalgınlık'la gelen ölüm!..
- 12:47 - Nurgül Yeşilçay'ı 'geren' muhabbet!
- 12:46 - Bakan Fikri Işık'tan 'Bedelli askerlik' açıklaması!
- 12:44 - Musul Başkonsolosluk binamız teröristlerden geri alındı!
- 12:43 - ABD, Rus ve Türk Genelkurmay Başkanları Antalya'da
- 12:33 - Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç evlerini ayırdı!
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim