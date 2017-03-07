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ABD, Rus ve Türk Genelkurmay Başkanları Antalya'da

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ABD, Rus ve Türk Genelkurmay Başkanları Antalya'da
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın ev sahipliğinde, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov, Antalya’da bir araya geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, "Rusya Silahlı Kuvvetleti Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Danford Antalya’da üçlü görüşme yapıyorlar. Toplantıda Suriye ve Irak’taki güvenlik konularının görüşülmesi planlanıyor" denildi.

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