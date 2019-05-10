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ABD patlamadan öldüren bomba mı icat etti?

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ABD patlamadan öldüren bomba mı icat etti?
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) 2017 yılından bu yana Libya, Suriye, Irak, Yemen ve Somali’deki operasyonlarında patlamayan gizli bir füze kullandığı iddia edildi.

The Wall Street Journal gazetesinin eski ve mevcut ABD yetkililerine dayandırdığı haberinde, sır gibi tutulan silahın Hellfire füzesinin değiştirilmiş bir versiyonu olduğu belirtildi.

R9X olarak adlandırılan füzenin patlamadığı, sadece ağırlığıyla arabaların üstünü ve evlerin çatısını delerek potansiyel kurban üzerine düştüğü kaydedildi.

Füzenin 6 adet uzun bıçakla donatıldığı, bu bıçakların düşüşe birkaç saniye kala fırlatılıp yolundaki tüm engelleri paramparça ettiği ifade edilirken uzmanların bu silah için ‘ninja-bomba' adını kullandığı aktarıldı.

Gazetenin haberinde bombanın tahribatını örnekleyen fotoğraflar da paylaşıldı. Soldaki fotoğraf Yemen’deki El Kaide militanlarına yönelik bir drone saldırısından. Sağdaki kare ise yine El Kaide’ye yönelik Suriye’de yapılan bir operasyondan.

ABD askerlerinin bu füzeyi nadiren, sadece belli şartlarda kullandığını ileri süren gazete, örnek olarak terörist örgüt liderlerinden birinin bulunduğu yerin net olarak tespit edildiği ama normal silahın etraftaki sivillere zarar verme riskini taşıdığı durumlar gösterildi. Kaynakların verdiği bilgiye göre bu füze Libya, Suriye, Irak, Yemen ve Somali'de toplamda ‘yarım düzine kez’ kullanıldı.

ABD'nin bu silah üzerindeki çalışmalara 2011'de başladığını yazan gazete, R9X füzesinin eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde, hava saldırılarında sivil kayıpları önleme amacıyla geliştirildiğini savundu. Haberde, benzer bir füzenin, Usame Bin Ladin'i yok etmek için B planı olarak düşünüldüğü kaydedildi.

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