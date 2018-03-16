ABD MENBİÇTEN ÇIKSIN!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı harekâtında Afrin'in dörtte üçünde kontrolün sağlandığını açıkladı.ABD'ye de seslenen Erdoğan, "Münbiç'i boşaltılırsa bu işi çok daha kolay bir şekilde gerçekleştiririz" dedi.



AK Parti Erzurum teşkilatlarında vazife yapmış tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Kongremizin Erzurum ile birlikte ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Yüzde 75’lik evet oranı ile Türkiye genelinde 5. sırada yer alarak bize olan desteğini gösteren Erzurum’a bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Yahşi, güzel Erzurum’a herkes gelsin. 15 yılda 22 katrilyon liralık yatırım yaptık Erzurum’a. Siz bize aşıksınız ama biz de siz aşığız. 140 bin üniversite öğrencisi ile ülkemizin de en büyük eğitim öğretim üslerinden biri.

Üniversite öğrencilerimiz için 11 bin 800 yatak kapasiteli yeni yurtlar inşa ettik. Erzurum’a kış sporları için çok ciddi yatırımlar yaptık. Çatısı altında bulunduğumuz burası Buz Hokeyi Spor Salonu. Şimdi, bu altyapıdan aldığımız cesaretle Erzurum’a 2026 Kış Olimpiyatları’na, bakın alıyoruz demiyorum, orada rekabet edeceğiz. Bizim dışımızda 6 ülke daha var. Müracaatımızı yapacağız. Temenni ederiz ki sonu hayrola.

MEMBİÇ’E YÖNELECEĞİZ

İdlib’deki gözlem noktalarını tahkim edecek diğer yandan da Membiç’e yöneleceğiz. Amerika yeni bir yöntem önermişti. Yeni gelen kadronun nasıl bir yol izleyeceğini bilemiyoruz. Amerika Membiç’te niye vardı? DEAŞ’ı kovmak için. Şu anda var mı? Sayın Başkan bana yok dedi. PYD/YPG var. Onları 3 ayda çıkarırız… Hayır onlar da çıkmadı. Bunları Fırat’ın doğusuna sürün dedik fakat sürmediler. Aynı yerde tuttular. Biz oyalanmaya gelemeyiz. Amerika Membiç’i tümüyle boşaltırsa bu işi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiririz. Bunların zaten bizim bu faaliyetlerimize en küçük bir değişiklikleri olmayacak. Onlardan ihsan istemiyoruz, gölge etmesinler yeter. İnşallah Membiç’teki kardeşlerimizi çok fazla bekletmeyeceğiz. Afrin’de kontrolümüze geçen alan 1320 kilometrekare. Yavaş yavaş artık siviller yerlerine yerleşiyor.”

ERDOĞAN KONGRE ÖNCESİNDE VATANDAŞLARA SESLENDİ



Erzurum’da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlementosu’nun aldığı kararı eleştirerek, “Avrupa Parlamentosu meydan okuyor. ‘Askerlerinizi çekin, bu doğru değil’ diyorlar. Ey AP siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız? O aklı kendinize saklayın. 3,5 milyon Suriyeli’ye 7 senedir ev sahipliği yapan biziz. Kapıları açıp gönderseydik kaçacak delik arayacaktınız, delik. Bize yalvardınız ‘Aman kapıları açmayın’ diye. Biz insanlık yaptık ama siz insanlıktan anlamıyorsunuz ki” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Teğmen Muhammed Kır’ın cenazesine katıldıktan sonra partisinin 6’ncı il olağan kongresine katılmak üzere 3 bin kişilik buz hokeyi salonuna geçti. Buz hokeyi salonu önünde toplanan kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler tepesinin boş bırakılmayacağını söyledi. Afrin’de sona gelindiğini belirten Erdoğan, “Birileri meydan okuyor, Avrupa Parlamentosu meydan okuyor. ‘Askerlerinizi çekin, bu doğru değil’ diyorlar. Ey AP siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız? O aklı kendinize saklayın. 3,5 milyon Suriyeli’ye 7 senedir ev sahipliği yapan biziz. Kapıları açıp gönderseydik kaçacak delik arayacaktınız, delik. Bize yalvardınız ‘aman kapıları açmayın’ diye. Biz insanlık yaptık ama siz insanlıktan anlamıyorsunuz ki. Şu anda istediğiniz kararı alın bir kulaktan girer, öbüründen çıkar. Sizin aldığınız kararların kıymeti harbiyesi yok. Eskilerin sözü var ‘Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur.’ Bunlar bu. Bunlar maksude geçemediler, hala binadalar. Biz aldık başımızı gidiyoruz. Afrin’de yola devam asla sivil insanlarla işimiz yok. Suriye topraklarında işimiz yok ama biz Suriye topraklarında o insanlara zulmeden mazlum, mağrur insanları kurtarıyoruz. Namussuzların Afrin’den kaçmak isteyenlere nasıl zulmettiklerini gördünüz. O bombaları sakladıkları yeri de bulduk mu, orayı da yakaladık mı, topladık mı? İnininize girdik, gireceğiz. Nereye kaçarsanız kaçın kovalayacağız. Çünkü namerde kaçmak merde kovalamak yakışır” diye konuştu.

‘SENİ ERZURUM TOPRAKLARI KABUL ETMEZ’

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’e de yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rabia işareti yaparak anlamını sıraladı. ‘Tek devlet’ ile ilgili açıklaması sonrası Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Tek devlet Türkiye Cumhuriyeti’nden başka devlet tanımıyoruz. Yok paralel devletmiş şöyle devletmiş. FETÖ nerdesin? Pensilvanya’da. Sen Erzurum’dan çıktın Pensilvanya’da ne işin var? Artık seni Erzurum toprakları da kabul etmez. Şimdi Pensilvanya’da arkasında George var. Onlara güveniyor. Ne yaparsan yap er veya geç ordan da kovacaklar seni. Kaçacak delik arayacaksın. Çünkü sen ihanet ettin, ümmeti böldün, milleti parçaladın. Beddualar sana yeter ama senin o takıntıların var arkana takılanlar var. Gece gündüz Tayyip Erdoğan’a da beddua ettiler. Elhamdulillah onlar beddua hacetlerine çıktılar ama Tayyip Erdoğan meydanlarda, burada. Bak milletimizle el eleyiz, beraberiz. Değerli kardeşlerim inşallan Türkiye Cumhuriyeti olarak hedefimiz 2023. İstiyoruz ki, dünyanın ilk 10 devleti arasına girmek.”

İttifak ile ilgili imzanın atıldığını söyleyen Erdoğan, “2019 geliyor. Mart’ta yerel seçimleri yapacağız. İttifakımızı kurduk. Dün akşam ittifakla ilgili imzayı attım. Kasım’da da Cumhurbaşkanlığı seçimini yapacağız. İnşallah milletimize hayırlı olsun. Ülkemize hayırlı olsun” dedi.