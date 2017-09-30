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ABD, Küba'da diplomatlarını azaltıyor

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ABD, Küba'da diplomatlarını azaltıyor
ABD Dışişleri Bakanlığı, Havana Büyükelçiliğinde görev yapan çalışanlarının yarısından fazlasını geri çekme kararı aldı.

ABD Havana Büyükelçiliğinde görevli 21 diplomatın ve aile üyelerinin gizemli bir şekilde işitme kaybına uğramasının ardından Küba'daki diplomat sayısını azaltıyor.

Küba'da bulunan bütün çalışanların aile üyelerinin ise ABD'ye dönmelerinin istendiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, Havana elçiliğindeki çalışanlarının sayısını yüzde 60 azaltacaklarını ve Küba'dan vize işlemi yapmayacaklarını belirtti.

Yetkili, Küba'da bulunan ABD vatandaşlarına konsolosluk hizmeti vermeye devam edeceklerini aktardı.

Seyahat uyarısı

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak, vatandaşlarına Küba'ya yönelik seyahat uyarısında bulundu.

Açıklamada, "ABD vatandaşlarının da tehlike altında olduğuna inanıyoruz ve onları Küba'ya gitmemeleri yönünde uyarıyoruz." ifadesine yer verildi.

ABD, Havana Büyükelçiliğinde görev yapan 21 diplomatın ve aile üyelerinin "bilinmeyen" bir nedenle işitme kaybına uğradığını açıklamıştı.

Olay üzerine ABD'de görevli Kübalı iki diplomat sınır dışı edilmişti. Diplomatların sağırlığa yol açabilen bir tür sonik cihaz ile saldırıya uğradığı iddia ediliyor.

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