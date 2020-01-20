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ABD Kanal İstanbul'a Talip Oldu

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ABD Kanal İstanbul'a Talip Oldu
Türkiye’de ofis açan ABD’li fon şirketi Money Maker Management yetkilileri, Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, muhalefetin ve uzmanların tüm uyarılarına karşın yapılacağını söylediği 'hayali' olan Kanal İstanbul projesinin tüm finansmanını sağlayabile

ABD’li fon şirketi Money Maker Management, Türkiye’de ofis açtı. Money Maker Management, ABD’nin 7. büyük fon şirketi olarak dünya çapında birçok projeye fonlama yapıyor. Şirket ağırlıklı olarak devlet destekli kamu projelerine finansman desteği sunuyor. Devlet garantili projelerde limit sınırı olmayan şirket, özel sektör projelerinde ise 50 milyar dolara kadar fonlama yapabiliyor.

Dünya'dan Aysel Yücel'in haberine göre, ülkedeki tüm mega projeler ve altyapı projeler ile ilgilendiklerini  belirten şirket yetkilileri, Kanal İstanbul’a da talip olduklarını ve tüm finansmanı sağlayabilecek güçte olduklarını vurguladı. Başkan Yardımcısı Bassam Rashkidi, Kanal İstanbul projesi ile de yakından ilgilendiklerini söyledi.

"100 milyon doların altındaki projelerle zaten ilgilenmiyoruz"

Rashkidi, “Türkiye’de devlet destekli her türlü projeye talibiz. 100 milyon doların altındaki projelerle zaten ilgilenmiyoruz. Daha çok mega projeler ilgimizi çekiyor. Devlet destekli altyapı, inşaat, baraj, köprü ve otoyol projelerinin yanı sıra Kanal İstanbul da ilgi alanımızda. Sadece Kanal kısmı değil, proje ile bağlantılı köprü ve tünel gibi tüm alt yapı projelerini de fonlayabiliriz” dedi.

 

 

 

"Kanal İstanbul’un politik ve çevresel boyutları ile ilgilenmiyoruz"

Rashkidi, Kanal İstanbul’un Türkiye ekonomisine büyük ivme katacak, Türkiye’yi önemli bir noktaya taşıyacak stratejik bir proje olduğunu söyledi, ÇED raporu onaylanan Kanal İstanbul’un politik ve çevresel boyutları ile ilgilenmediklerini ifade etti. Danışmanlık dahil önden hiçbir ücreti dahi almadıklarını belirten Rashkidi, ilk geri ödemeyi ise proje tamamlandıktan sonra aldıklarını vurguladı. Rashkidi, çok düşük faizlerle çalıştıklarının da altını çizdi. Şirket yetkilileri, Kanal İstanbul konusunda hükümetle görüşüp görüşmedikleri sorusunu ise şirketin gizlilik politikaları gereği açıklayamayacaklarını söyledi.

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