ABD: IŞİD Türkiye'yi üs olarak kullanmaya devam ediyor

ABD Savunma Bakanlığı'nın, Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü ile ilgili hazırladığı bir raporda, Türkiye'nin örgüte karşı mücadelesini güçlendirmesine rağmen lojistik, finans ve silah konularında halen IŞİD'in transit merkezi olduğu iddia edildi.

Bakanlığın Genel Müfettiş Ofisi, IŞİD'e karşı yürütülen İçsel Çözümleme Operasyonu (Operation Inherent Resolve, OIR) ile ilgili Kongre için hazırladığı 136 sayfalık son raporu yayınladı.

Raporda, Türkiye'nin IŞİD tarafından bir üs olarak kullandığına dair iddia, ABD Avrupa Komutanlığı'nın açıklamalarına dayandırıldı, "Türkiye, IŞİD için merkez olmayı sürdürürken Türk güvenlik güçleri son çeyrekte kendi topraklarında IŞİD karşıtı faaliyetlerini arttırdı, Suriye ve Irak sınırında varlığını güçlendirdi" ifadeleri kullanıldı.

Raporda, ABD Avrupa Komutanlığı'na göre Türkiye'nin adımları IŞİD'in para, silah ve savaşçı akışını etkiledi ancak Suriye ve Irak sınırında güvenliğin kontrol alınmasına yönelik sıkıntılar, IŞİD'in örgüt üyeleri ile ailelerini sınırdan geçirmeye devam edeceğini gösterdiği yazıldı. IŞİD'in para transferleri için özellikle Türkiye'yi kullandığı belirtilen metinde, Hazine Bakanlığı'na dayandırılan iddialara göre son 9 ayda örgüt Türkiye'de 10'dan fazla kişi ve kurumu bu iş için görevlendirdi.

"Türkiye'nin desteklediği muhaliflerden insan hakları ihlali iddiaları"

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'nin Suriye'de desteklediği muhalif gruplarla ilgili endişesine vurgu yapılan raporda, bu grupların ülkenin kuzeydoğusunda keyfi gözaltılar, yargısız infazlar ve mülke el koyma gibi insan hakları ihlalinde bulunduğuna dair şikayetler aldığı belirtildi. Ayrıca, keyfi gözaltına alınan Suriyelilerin bu gruplar tarafından Türkiye'ye gönderildiği de öne sürüldü. Aktarılanlara göre Dışişleri Bakanlığı bu iddiaların güvenilir ve şeffaf bir şekilde soruşturulması için Ankara'ya çağrıda bulunmayı sürürdü.

Bağımsız uzman ve araştırmacıların görüşüne yer verilen raporda, 1 Nisan- 30 Haziran'ı kapsayan çeyrekte, IŞİD'in faaliyetlerini artırmasının örgütün toparlanmasının ilk belirtileri olarak yorumlandı.

Savunma Bakanlığı'na göre IŞİD Suriye'de, Türkiye'nin Ekim 2019'daki askeri müdahalesi ve ABD'nin askerlerini geri çekmesiyle oluşan 'kaos'tan, Irak'ta ise halk ayaklanması ile siyasi kriz ortamından faydalandı.

Bakanlık, IŞİD karşıtı operasyonlara yeniden önem verilmedikçe örgütün bölgede elini güçlendirip daha sağlam adımlarla ilerleyebileceği uyarısında bulundu.