ABD ile ortak deniz eğitimi gerçekleşti

Türk Deniz Kuvvetleri ile ABD Doğu Akdeniz'de ortak deniz eğitimi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, "Türk Deniz Kuvvetleri, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir.

TCG BARBAROS fırkateyni ve TCG BURGAZADA korveti ile ABD muhribi USS WINSTON S.CHURCHILL tarafından 26 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edilmiştir." dedi.

Türk Deniz Kuvvetleri ile ABD Doğu Akdeniz'de ortak deniz eğitimi gerçekleştirdi. MSB, "Türk Deniz Kuvvetleri, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir" dedi.

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DOĞU AKDENİZ'DE ORTAK BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türk Deniz Kuvvetleri, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir. TCG BARBAROS fırkateyni ve TCG BURGAZADA korveti ile ABD muhribi USS WINSTON S.CHURCHILL tarafından 26 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edilmiştir." dedi.