ABD ile ilişkilerimizi hiç bişey bozamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan-Türk Konseyi Üyeleri kabulünde konuştu.

"ABD ile ilişkileri baltalamak isteyenlerin planları boşa çıkarıldı." diyen Erdoğan, "Başkan Trump da Türkiye ile ilişkileri ilerletip kuvvetlendirmeyi düşünüyor." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "bazı kesimler baştan beri ülkemiz hakkında kara propaganda yapıyor. Türkiye'nin PKK-PYD-YPG terör örgütleriyle mücadelesini Kürtlere karşı olan bir mücadeleymiş gibi takdim etmeye çalışıyorlar. Bizim Kürtlerle hiçbir zaman herhangi bir sıkıntımız olmadı ki. Bugün benim partimin bu bölgelerde ciddi sayıda milletvekilleri var." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi üyelerini kabulünde, heyeti misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretin ekonomik ve ticari ilişkiler başta olmak üzere Türk-Amerikan iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlamasını diledi.

Amerikalı heyet ile son olarak 2017'nin ekim ayında bir araya geldiklerini söyleyen Erdoğan, oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.

Bugünkü istişarelerin de iki ülkenin önünde yeni vizyonlar açacağına olan inancını ifade eden Erdoğan, "Son görüşmemizden bu yana Türkiye olarak pek çok sınamayla yüz yüze kaldık. Türkiye-ABD ilişkilerinin test edildiği, şoklara ve krizlere karşı dayanma gücünün denendiği dönemleri yaşadık. Hamdolsun tüm sıkıntıları, sınamaları, direnç testlerini başarıyla atlattık. Bugün son dönemde yaşadığımız onca badireye rağmen Türk-Amerikan ilişkileri bağlamında geleceğe çok daha umutla bakıyoruz." diye konuştu.

Müşterek noktaların, görüş ayrılıklarından kat kat fazla olduğuna inandığını belirten Erdoğan, "Gerilimin yerini, iş birliği ve dayanışmanın almasında en önemli faktörlerden biri, değerli dostum Başkan Trump ile aramızda tesis ettiğimiz yakın diyalog ve iletişimdir. Trump'ın özellikle Suriye bağlamında aldığı son inisiyatif, Türk-Amerikan ilişkilerini baltalamaya çalışanların planlarını boşa çıkarmıştır." değerlendirmesinde bulundu.