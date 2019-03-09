ABD Genelkurmay'ından Türkiye açıklaması

Hurriyet Daily News'un ABD ordusunun Türkiye temalı fotoğraflar paylaşmasının nedeniyle ilgili sorusu üzerine ABD Genelkurmay Başkanlığı "Müttefiğimiz Türkiye'ye desteğimizi sergilemek istedik" dedi.
ABD ordusuyla bağlantılı Twitter hesaplarından Türkiye temalı fotoğraflar paylaşılmasıyla ilgili Hurriyet Daily News'un sorusu üzerine ABD Genelkurmay Başkanlığı yazılı açıklama yaptı.
HDN muhabiri Nalan Koçak, açıklamayı haberleştirirken sosyal medyadan da duyurdu:
"Türk müttefiğimize desteğimizi sergilemek ve ABD ile Türkiye'nin aralarındaki güçlü ilişkinin keyfini sürmesini pekiştirmek istedik."