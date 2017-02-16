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ABD Genelkurmay Başkanı Yarın Türkiye'ye Geliyor

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ABD Genelkurmay Başkanı Yarın Türkiye'ye Geliyor
Milli Savunma Bakanı Işık, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'un yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık canlı yayında yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'un yarın  Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

ABD, YPG İTİRAZIMIZI DEĞERLENDİRECEK

Milli Savunma Bakanı Işık, "ABD Genelkurmay Başkanı yarın  Türkiye'de olacak. ABD, YPG itirazımızı değerlendirecek. PKK ile mücadele konusunda ABD daha fazla destek verecek" ifadelerini kullandı.

GEÇEN HAFTA CIA BAŞKANI GELMİŞTİ

CIA Başkanı Mike Pompeo, ilk yurtdışı gezisini  Ankara'ya yapmıştı. Geçen hafta  Ankara'ya gelen Pompeo, ziyaret kapsamında PYD ve FETÖ başta olmak üzere birçok gündem maddesini istişare etmişti.

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